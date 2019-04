Siria, Trump: Paesi europei non collaborano su gestione jihadisti catturati

di mad

Milano, 30 apr. (LaPresse) - "Abbiamo 1.800 prigionieri Isis catturati nelle nostre battaglie finali per distruggere il 100% del Califfato in Siria. Ora vengono prese decisioni su cosa fare con questi pericolosi prigionieri. I Paesi europei non stanno affatto aiutando, anche se questo è stato fatto per il loro beneficio. Si rifiutano di riprendersi i prigionieri nei loro Paesi di provenienze. Non va bene!". Così su Twitter il presidente Usa, Donald Trump.

