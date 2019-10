Siria, Trump: Europa si prenda prigionieri Isis, mai in Usa

di vln

Milano, 14 ott. (LaPresse) - L'Europa si prenda i prigionieri dell'Isis. E' il monito del presidente americano Donald Trump. "Gli Stati Uniti hanno il peggio dei prigionieri dell'Isis", ha scritto su Twitter. "La Turchia e i curdi non devono lasciarli scappare. L'Europa avrebbe dovuto riprenderseli dopo le numerose sollecitazioni. Lo faccia ora. Non arriveranno mai e non saranno mai portati in Usa", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata