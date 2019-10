Siria, tre giorni di mobilitazione generale contro attacco Turchia

di mrc/scp

Kamishlié (Siria), 9 ott. (LaPresse/AFP) - Le autorità curde nella Siria nord-orientale hanno richiamato i civili a una mobilitazione per difendere la regione dal temuto assalto turco, ritenuto imminente. "Annunciamo tre giorni di mobilitazione generale nella Siria settentrionale e orientale", si legge in una dichiarazione, inn cui si esortano tutti i civili a "dirigersi al confine con la Turchia per adempiere al proprio dovere".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata