Siria, Sohr: 21 civili uccisi da bombardamenti, 9 sono bambini

di ect

Beirut (Libano), 28 mag. (LaPresse/AFP) - Almeno 21 civili sono stati uccisi in Siria durante i bombardamenti delle forze di Assad nell'ultima roccaforte jihadista, nel nord-ovest del Paese. Tra le vittime, in diverse città della provincia di Idlib e nelle campagne di Aleppo, ci sono anche 9 bambini, secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani.

