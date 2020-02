Siria, Save the Children: Bombardate 10 scuole a Idlib, 10 morti

di lcl

Milano, 25 feb. (LaPresse) - Almeno una bambina e altri 9 civili sono stati uccisi oggi in seguito al bombardamento di 10 scuole a Idlib, in Siria. Lo confermano Save the Children e il suo partner sul campo Hurras Network, secondo cui delle scuole colpite alcune erano in funzione, altre erano in pausa per un giorno e altre ancora venivano utilizzate come rifugi.

