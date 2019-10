Siria, Sassoli: Sanzioni Pe a Turchia oggetto discussione in queste ore

di lcr/scp

Cernobbio (Como), 12 ott. (LaPresse) - "La possibilità che il Parlamento europeo possa comminare sanzioni alla Turchia, se l'offensiva in Siria dovesse continuare, "è oggetto di discussione e di riflessione anche in queste ore". Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, a margine del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione di The European House-Ambrosetti.

