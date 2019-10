Siria, prima pattuglia Usa-Turchia al confine dopo ritiro truppe americane

di scp

Qahtaniyah (Siria), 31 ott. (LaPresse/AFP) - Oggi le forze statunitensi hanno pattugliato parte del confine siriano con la Turchia per la prima volta da quando Washington ha ritirato le truppe dalla zona all'inizio di questo mese. Lo riferisce un corrispondente dell'AFP. Cinque veicoli corazzati con bandiere statunitensi hanno pattugliato una striscia di frontiera a nord della città di Qahtaniyah, un'area in cui erano soliti operare prima che Washington annunciasse il suo ritiro. L'Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, ha affermato che le forze statunitensi stanno cercando di mantenere una presenza lungo la parte orientale del confine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata