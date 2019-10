Siria, Parigi: Proteggeremo nostri militari in zona offensiva

di vln

Parigi (Francia), 14 ott. (LaPresse/AFP) - La Francia intensificherà i suoi sforzi per ottenere "l'immediata cessazione dell'offensiva turca" contro le forze curde nella Siria nord-orientale. Lo si legge in una nota dell'Eliseo al termino della riunione del Consiglio di difesa e di sicurezza nazionale a Parigi sotto la presidenza del capo di Stato di Emmanuel Macron. "La Francia intensificherà i suoi sforzi diplomatici, in stretto coordinamento con i suoi partner della coalizione contro Daesh (Isis, ndr), nel quadro dell'Unione europea, della Nato e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per garantire l'immediata cessazione del Offensiva turca in corso", afferma la nota.

Il presidente Macron ha ribadito che l'offensiva lanciata dalla Turchia può "comportare drammatiche conseguenze umanitarie, una rinascita dell'Isis nella regione e una durevole destabilizzazione della Siria nord-orientale". Per questo, "la Francia lo condanna nei termini più forti", ha detto.

La nota annuncia anche misure "per garantire la sicurezza del personale militare e civile francese presente nell'area" e "un programma di risposta umanitaria di emergenza" per le popolazioni locali.

