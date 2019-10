Siria, Osdh: Primi combattimenti tra forze Damasco e turche

di mrc/lrs

Beirut (Libano), 29 ott. (LaPresse/AFP) - "Combattimenti violenti" si sono verificati nella Siria settentrionale tra le forze del regime di Damasco e quelle turche, per la prima volta dallo scoppio il 9 ottobre dell'offensiva di Ankara nell'area di confine. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). Gli spari delle forze di Ankara hanno preso di mira le truppe del regime siriano e "scontri di mitragliatrici" hanno avuto luogo al mattino nella periferia del villaggio di Al-Assadiya, vicino al confine tra Siria e Turchia, secondo l'Osservatorio. Questi, per l'Osdh, sono i "primi combattimenti" tra le due parti dal lancio dell'offensiva di Ankara per cacciare le forze curde dall'area.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata