Siria, Onu: 1 milione di sfollati in fuga da Idlib

di lcl

Milano, 5 mar. (LaPresse) - Sono oltre 960mila gli sfollati in Siria che tra dicembre e febbraio sono stati costretti ad abbandonare le loro case per fuggire dallo scontro tra il governo di Damasco e i ribelli sostenuti dalla Turchia. Lo riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Il 60% di questi sono bambini e il 21% sono donne.

