Siria, Norvegia sospende export armi in Turchia

di ect

Oslo (Norveglia), 10 ott. (LaPresse/AFP) - La Norvegia, alleata della Turchia nella Nato, ha annunciato la sospensione di tutte le nuovi esportazioni di armamenti verso Ankara dopo il lancio della nuova offensiva militare nel nord-est della Siria. "Poichè la situazione è complessa e in rapida evoluzione, il ministero degli Affari esteri, come misura precauzionale, non gestirà alcuna nuova richiesta di esportazione di materiali di difesa o materiale per molteplici usi verso la Turchia fino a nuovo avviso", ha dichiarato il ministro degli Affari esteri norvegese, Ine Eriksen Soreide.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata