Siria, Nato convoca Consiglio Nord Atlantico su richiesta Turchia

di mrc/gng

Bruxelles (Belgio), 28 feb. (LaPresse/AP) - La Nato ha convocato per questa mattina il Consiglio del Nord Atlantico con gli ambasciatori su richiesta della Turchia, a seguito dell'uccisione di 33 soldati turchi a Idlib, in Siria. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha affermato in una nota che i colloqui si svolgono ai sensi dell'articolo 4 del trattato del Nord Atlantico, che consente a qualsiasi alleato di richiedere consultazioni se ritiene che la sua integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza siano minacciate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata