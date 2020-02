Siria, Mosca a Ankara: Smettete di aiutare i terroristi

di lcl

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "La Russia ha esortato la parte turca ad astenersi dal consegnare ai 'terroristi' siriani gli armamenti e a fornirgli ulteriore supporto per evitare incidenti". Lo ha detto il Centro russo per la riconciliazione in Siria, citato dall'agenzia Tass.

