Siria, medici San Raffaele: Condizioni Micalizzi in miglioramento

di mad/ect

Milano, 18 feb. (LaPresse) - Le condizioni di Gabriele Micalizzi, il il fotoreporter ferito in un'esplosione nella zona di Deir Ezzor in Siria, "non destano preoccupazioni e sono in miglioramento". Lo rende noto la direzione sanitaria dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove Micalizzi è giunto nel tardo pomeriggio di domenica. I medici hanno evidenziato "una riduzione della capacità visiva bilateralmente in conseguenza di una lesione contusiva da contraccolpo di entrambi i bulbi oculari. La prognosi sul recupero visivo è riservata", anche se al momento non è necessario un intervento chirurgico. Inoltre, Micalizzi ha anche una "sofferenza uditiva", dovuta all'esplosione, che viene trattata dai medici. Infine presenta alcune lesioni alla mano destra.

