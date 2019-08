Siria, Israele: Raid per impedire attacco iraniano con droni

di lrs

Gerusalemme (Israele), 24 ago. (LaPresse/AFP) - L'esercito israeliano ha colpito in Siria per impedire all'Iran di lanciare un attacco allo Stato ebraico con droni armati di esplosivo. È quanto ha fatto sapere l'esercito. "L'Idf, con un aereo israeliano, è stato in grado di contrastare un tentativo iraniano, guidato dalla forza Quds dalla Siria, di condurre un attacco contro obiettivi israeliani nel nord di Israele usando droni assassini", ha detto ai cronisti il portavoce militare Jonathan Conricus, riferendosi alle forze armate israeliane.

