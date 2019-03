Siria, Isis annuncia uccisione combattente italiano ad Al Baguz

di ect/lcr

Milano, 18 mar. (LaPresse) - Lo Stato islamico ha annunciato la morte di un uomo di nazionalità italiana nei combattimenti ad Al Baguz in Siria, l'ultima roccaforte dell'Isis. La notizia viene riportata da Efe. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla vittima, la persona uccisa è Lorenzo Orsetti, fiorentino di 33 anni. Militava tra le fila degli internazionalisti nell'alleanza curdo-araba delle Forze democratiche siriane.

La Farnesina per il momento si limita a far sapere che "sono in corso verifiche".

