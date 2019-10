Siria, il 22 ottobre incontro Erdogan-Putin in Russia

di scp

Ankara (Turchia), 16 ott. (LaPresse/AFP) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà in Russia il 22 ottobre per incontrare il suo omologo Vladimir Putin. Al centro dei colloqui la situazione in Siria.

