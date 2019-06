Siria, esplode un'autobomba ad Azaz: almeno 19 morti

Tra le vittime, anche quattro bambini: a morire sono stati per lo più civili

Almeno 19 persone, per lo più civili, sono state uccise nell'esplosione di autobomba nella tarda serata di domenica ad Azaz, nel nord-ovest della Siria al confine con la Turchia, secondo il bilancio reso noto dall'Osservatorio siriano per i diritti umani. Tra le vittime, anche quattro bambini. "L'esplosione è avvenuta mentre molte persone lasciavano le preghiere della sera", ha detto Abdel Rahman, direttore dell'Osservatorio secondo cui tra le vittime vi sono 15 civili. Quattro corpi non sono stati identificati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata