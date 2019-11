Siria, Erdogan: Usa non ha rispettato impegni su ritiro curdi

di vln

Ankara (Turchia), 12 nov. (LaPresse/AFP) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno adempiuto pienamente ai loro impegni sul ritiro delle forze curde in Siria. Durante una conferenza stampa all'aeroporto di Ankara, prima di volare a Washington per un incontro con il presidente Donald Trump, Erdogan ha spiegato: "Gli dirò, con documenti alla mano, che l'accordo che abbiamo raggiunto (sulla Siria) non è stato pienamente rispettato".

