Siria, Erdogan: Se necessario pronti a intervento militare a Idlib

di scp

Milano, 31 gen. (LaPresse) - La Turchia "non farà da spettatore di fronte alla situazione a Idlib e in altre parti della Siria", "non esiteremo a fare tutto il necessario, compreso l'uso della forza militare". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso a delegati del suo partito Akp.

