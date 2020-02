Siria, Erdogan: A Idlib non faremo passi indietro

di lcl

Milano, 26 feb. (LaPresse) - A Idlib, ultima roccaforte dei ribelli in Siria, non faremo "il più piccolo passo indietro". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ripreso da Hurriyet, parlando in Parlamento ai deputati del suo partito Akp. "Attualmente il nostro problema più grande è che non possiamo usare lo spazio aereo" su idlib, controllato dalla Russia, "speriamo di trovare presto una soluzione".

"Stiamo lottando per mantenere sicuri i nostri confini", ha specificato il presidente turco e "Riusciremo a mandar via il regime" siriano dai confini che abbiamo stabilito.

