Siria, due soldati di Damasco uccisi da bombardamenti ribelli pro-Turchia

di dab

Beirut (Libano), 15 ott. (AFP/LaPresse) - Due soldati del regime siriano sono stati uccisi dal fuoco di artiglieria dei manifestanti ribelli nel nord del paese, dove l'esercito di Damasco è intervenuto al richiamo di una milizia curda per contrastare un'offensiva della Turchia, ha riferito una ong. "Due soldati del regime siriano di stanza nella periferia di Ain Issa sono stati uccisi martedì sera in un incendio di artiglieria da parte di ribelli affiliati ad Ankara", ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh).

