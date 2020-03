Siria, Borrell: Cessate il fuoco buona notizia, vediamo se funziona

di scp

Milano, 6 mar. (LaPresse) - "Il cessate il fuoco è una buona notizia. Almeno c'è la buona volontà, vediamo come funziona, ma è una precondizione per aumentare l'aiuto umanitario alle persone a Idlib". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, arrivando al Consiglio straordinario Affari esteri a Zagabria, parlando del cessate il fuoco a Idlib, in Siria. "Dobbiamo migliorare le relazioni con la Turchia e la Russia, ci sono molte questioni su cui dobbiamo migliorare e discutere, è la ragione per cui siamo qua”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata