Siria, Borrell ad Ankara oggi e domani per parlare della crisi

di mad

Milano, 3 mar. (LaPresse) - L'alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell e il commissario Ue per la gestione delle crisi Janez Lenarcic viaggeranno ad Ankara oggi e domani e terranno colloqui sull'escalation in corso nella provincia siriana nordoccidentale di Idlib e sulle conseguenze umanitarie per la popolazione civile sul campo, nonché per la situazione dei rifugiati siriani in Turchia. Durante la loro visita ad Ankara, incontreranno interlocutori di alto livello delle autorità turche. Lo comunica il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). La visita si svolge prima della riunione informale dei ministri degli Affari esteri dell'Ue (Gymnich) e del Consiglio straordinario per gli affari esteri presieduto dall'alto rappresentante Josep Borrell a Zagabria alla fine di questa settimana, il 5 e 6 marzo. Il commissario Janez Lenarcic continuerà il suo viaggio in Turchia visitando le strutture per rifugiati nel sud-est turco di Gaziantep.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata