Siria, autobomba uccide 14 persone nel nord

Beirut (Libano), 16 nov. (LaPresse/AFP) - Un'autobomba ha ucciso 14 persone, nove dei quali civili, sabato nella città di Al-Bab, controllata dalla Turchia, nel nord della Siria. La bomba ha colpito una stazione di autobus e taxi in città, secondo quanto riferito dall'Osservatorio siriano per i diritti umani con sede in Gran Bretagna.

