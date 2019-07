Siria, attentato a Sweida: 5 civili uccisi, diversi feriti

di ect

Beirut (Libano), 3 lug. (LaPresse/AFP) - Cinque civili sono stati uccisi in un attentato a Sweida, in Siria. Secondo quanto riferisce l'Osservatorio siriano dei diritti umani, altre 13 persone sono rimaste ferite dall'attacco commesso da un kamikaze a bordo di una moto. L'agenzia di stato Sana riferisce di "più decessi", e ha pubblicato la fotografia di un ciclomotore in fiamme.

