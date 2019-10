Siria, Assad: Fronte Idlib chiave per porre fine a guerra civile

di mrc/vln

Damasco (Siria), 22 ott. (LaPresse/AFP) - Il presidente siriano, Bashar al-Assad, ha dichiarato che sconfiggere gli jihadisti nella regione nordoccidentale di Idlib è la chiave per porre fine alla guerra civile che dura da 8 anni. "La battaglia di Idlib è la base per risolvere il caos e il terrorismo in tutte le altre aree della Siria", ha affermato mentre visitava le truppe in prima linea nella città della provincia di Idlib di Al-Hbeit. Lo riferito l'ufficio del presidente sui canali social.

