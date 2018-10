L'ambasciatrice Usa all'Onu Nikki Haley si dimette ma smentisce i rumors: "Non correrò alle presidenziali 2020"

L'ambasciatrice Usa presso le Nazioni unite, Nikki Haley, si è dimessa. A confermarlo il presidente Donald Trump, che ha accettato le sue dimissioni. "Mi ha detto circa sei mesi fa che voleva prendersi una pausa", ha detto Trump, ricevendo Haley nello Studio Ovale, aggiungendo che lascerà l'incarico di ambasciatrice "alla fine dell'anno". "Ha fatto un lavoro fantastico", ha proseguito.

Haley, nel corso dell'incontro, ha fatto sapere che non correrà per la Casa Bianca nel 2020, smentendo i rumors di una sua candidatura alle prossime presidenziali. Sulle sue motivazioni è rimasta vaga, limitandosi a dire che è "importante capire quando è tempo di farsi da parte".

Figlia di immigrati indiani, il cui nome di battesimo è Nimrata Randhawa, Haley viene considerata da tempo un astro nascente del partito repubblicano e poteva essere ritenuta un'alternativa repubblicana moderata per il 2020. Fu eletta governatrice del South Carolina nel 2010. Durante la campagna elettorale del 2016 criticò Trump per le sue dichiarazioni sugli immigrati, poi ci fu una riconciliazione politica.

Nel gennaio 2017 ha assunto il ruolo di ambasciatrice all'Onu con poca esperienza in politica estera, diventando però rapidamente la voce dell'agenda di Trump alle Nazioni unite, in particolare spingendo per la linea dura su Iran e Corea del Nord, giustificando i tagli Usa all'assistenza estera e il ritiro degli Usa dal Consiglio Onu dei diritti umani, accusato di pregiudizi nei confronti di Washington e Israele. All'ultima Assemblea generale Onu ha fatto l'insolito gesto per un alto diplomatico di unirsi ai manifestanti in strada contro il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, urlando da un megafono che il capo dello Stato doveva lasciare l'incarico.

