Tragedia Ethiopian Airlines, anche la Gran Bretagna chiude cieli e scali ai Boeing 737 Max 8

Il Regno Unito ha annunciato la sospensione di tutti i voli del Boeing 737 Max nel suo spazio aereo, dopo decisioni simili di altri Stati e compagnie aeree a seguito dello schianto del volo Ethiopian Airlines ET 302 che ha fatto 157 vittime. "Per misura di precauzione, abbiamo dato istruzioni di fermare tutti i voli commerciali di passeggeri di ogni compagnia che parta o arrivi nel Regno Unito o sorvoli lo spazio aereo", ha dichiarato in una nota l'Autorità britannica dell'aviazione civile (Caa). Prima avevano dato analogo annuncio, tra gli altri, Oman, Malesia, Australia, Singapore, Cina, Indonesia, Corea del Sud ed Etiopia. Intanto la Boeing ha annunciato un miglioramento del software di controllo del volo per 737 MAX, progettato per rendere ancora più sicuro il velivolo.

Boeing 737 a terra - L'Autorità per l'aviazione civile di Singapore (CAAS) ha dichiarato in una nota che "sospende temporaneamente l'operatività di tutte le varianti dell'aereo Boeing 737 MAX da e verso Singapore alla luce di due incidenti mortali che coinvolgono gli aerei Boeing737 MAX in meno di cinque mesi".

Stessa decisione per l'Australia: "Si tratta di una sospensione temporanea mentre attendiamo ulteriori informazioni per esaminare i rischi per la sicurezza delle operazioni del Boeing 737 MAX da e per l'Australia", ha detto in una dichiarazione Shane Carmody, CEO dell'Australian Civil Aviation Safety Authority. Anche la compagnia di bandiera argentina, la Aerolineas Argentinas, ha detto di aver ordinato la sospensione in attesa del risultato delle indagini. "Per Aerolineas Argentinas, la sicurezza è il valore più importante", ha detto la società in una dichiarazione.

Dopo un'indagine precauzionale anche la Corea del Sud è arrivata alla stessa conclusione: "Abbiamo consigliato Eastar Jet, l'unica compagnia aerea sudcoreana proprietaria di due B737-8 a tenerlo a terra", hanno detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota. "Eastar Jet ha accettato di farlo e ci ha detto che sospenderà le operazioni dell'aeromobile a partire da mercoledì".

Il comunicato di Boeing - Boeing è "profondamente rattristata" per l'incidente. Lo si legge in una nota nella quale la compagnia sottolinea che "la sicurezza è un valore fondamentale per tutti in Boeing ed è la nostra priorità assoluta. Il 737 MAX è un aereo sicuro che è stato progettato, costruito e supportato dai nostri dipendenti qualificati che si avvicinano al loro lavoro con la massima integrità".

Boeing comunica inoltre di avere sviluppato, già in seguito all'incidente del Lion Air Flight 610 in Indonesua, "un miglioramento del software di controllo del volo per 737 MAX, progettato per rendere ancora più sicuro un velivolo già sicuro". Boeing precisa di aver "lavorato a stretto contatto con la Federal Aviation Administration (FAA) per lo sviluppo, la pianificazione e la certificazione del miglioramento del software, che verrà applicato nella flotta 737 MAX nelle prossime settimane". La FAA aveva chiesto il miglioramento del software entro e non oltre aprile.

