Sea Watch: Salvati 18 naufraghi, raccontano di 3 dispersi

La ong Sea Watch ha comunicato con un post su Twitter che ieri pomeriggio 'Asso Ventinove' ha soccorso 18 migranti a bordo di un barchino di legno che stava affondando. "Durante la missione odierna, l'equipaggio di Moonbird è entrato in contatto radio con la piattaforma petrolifera Bouri. I naufraghi hanno raccontato all'equipaggio di Asso Ventinove di aver perso tre loro compagni in mare. Moonbird - spiega Sea Watch - ha intrapreso un pattern di ricerca per trovare i dispersi, purtroppo, senza successo. I sopravvissuti devono potere ora sbarcare velocemente in un porto sicuro".

