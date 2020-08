Scuola, Oms e Speranza presiedono summit 53 Paesi il 31/8

Roma, 28 ago. (LaPresse) - "Se apriamo le economie, dobbiamo aprire le scuole. Oms Europa e il ministro Roberto Speranza presiederanno la riunione in videoconferenza con tutti i 53 Stati membri il 31 agosto per sviluppare le modalità per la riapertura in sicurezza delle scuole ai tempi del Coronavirus, proteggendo le comunità". Così Hans Kluge, direttore Oms Europa, su Twitter annunciando l'incontro previsto per lunedì organizzato su iniziativa del ministro della Salute, Speranza.

