Scozia: accoltellamento a Glasgow, vittime

Un attacco a colpi di coltello sarebbe avvenuto davanti a un albergo nel centro di Glasgow, in Scozia, usato per ospitare richiedenti asilo. La polizia ha confermato che il presunto responsabile dell'aggressione è stato ucciso, nessuna conferma invece sui tre morti riferiti dai media locali in un primo momento. Almeno sei persone invece sono state ricoverate in ospedale, tra queste un agente ferito a coltellate. Le forze dell'ordine hanno anche riferito che la situazione è sotto controllo e non c'è pericolo per la cittadinanza.



We are aware of reports a police officer has been stabbed in an incident in #Glasgow city centre. Our officials are in attendance to provide all necessary support. Please allow our collages the space to do their jobs. Further updates will be provided when we are able to do so.