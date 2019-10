Russiagate, Papadopoulos si candida al Congresso in California

di mrc/scp

Milano, 30 ott. (LaPresse) - L'ex consigliere della campagna di Trump George Papadopoulos, che si è dichiarato colpevole nel 2017 per aver mentito all'Fbi sui suoi contatti con persone legate alla Russia durante la campagna presidenziale del 2016, ha annunciato la corsa per il Congresso in California. Papadopoulos si è candidato a seguito delle dimissioni della deputata democratica Katie Hill, accusata di relazioni improprie con il personale. Lo riportano i media americani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata