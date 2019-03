Russiagate, Casa Bianca: Non abbiamo ricevuto rapporto

di ect

Washington (Stati Uniti), 22 mar. (LaPresse/AFP) - "I prossimi passi stanno ora al ministro della Giustizia Barr. La Casa Bianca non ha ricevuto o non è stata informata sul rapporto del procuratore speciale". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, in una nota.

