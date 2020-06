Russia, Putin: Voto sia legittimo, senza coercizione

di scp

Torino, 25 giu. (LaPresse) - "Il nostro compito comune più importante è che i risultati del voto russo siano assolutamente affidabili, legittimi, senza coercizione, affluenza falsata, per non parlare dei problemi dei conteggi dei voti espressi, in modo che nessuno possa mai mettere in discussione la posizione che i cittadini esprimeranno". Così il presidente Vladimir Putin parlando alla Camera pubblica russa, citato dall'agenzia Interfax.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata