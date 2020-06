Russia, Putin: "Non escludo di candidarmi per un altro mandato"

Il presidente russo Vladimir Putin non ha escluso che correrà per un nuovo mandato se diventerà effettiva la riforma della Costituzione. Lo ha detto in un'intervista per il film 'Russia. Cremlino. Putin' alla televisione Rossiya1. "Non ho ancora preso alcuna decisione. Non escludo che mi candiderò se fosse ammesso dalla la Costituzione. Vedremo", ha detto Putin, citato dall'egnzia Tass. Nel frattempo, il leader russo ha messo in guardia i funzionari di partito dalla ricerca di un suo sostituto: "Dovrebbero lavorare piuttosto che cercare successori".

