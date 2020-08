Russia, portavoce Navalny: Partirà non prima di 7 ore

di ect

Milano, 21 ago. (LaPresse) - "La partenza di Alexey avverrà non prima di 7 ore". Lo scrive su Twitter la portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmysh. L'aereo che trasporterà l'oppositore russo in Germania non dovrebbe partire prima delle 6 di sabato mattina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata