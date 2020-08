Russia, portavoce Navalny: Medici confermano coma ma non danno diagnosi

di ect

Milano, 20 ago. (LaPresse) - Alexei Navalny, oppositore politico di Vladimir Putin, è in "condizioni gravi ma stabili, in coma". Lo scrive su Twitter la portavoce di Navalny, Kira Yarmish. "Il vice primario dell'ospedale" ha parlato "ai giornalisti" ma "non dice nulla sulla diagnosi, né se è in pericolo di vita", afferma la portavoce.

