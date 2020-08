Russia, portavoce: Navalny è in gravi condizioni in coma

di abf

Roma, 20 ago. (LaPresse) - Alexei Navalny "è attaccato a un ventilatore. È in coma e in gravi condizioni. Non ci sono ancora i risultati del test". Così su Twitter la portavoce dell'attivista russo, Kira Yarmish.

"La reazione evasiva dei medici conferma solo che si tratta di avvelenamento. Solo due ore fa, erano pronti a condividere qualsiasi informazione, e ora stanno chiaramente prendendo tempo e non dicono quello che sanno", ha aggiunto. Navalny, 44enne oppositore politico di Vladimir Putin, si è sentito male durante un volo dalla Siberia a Mosca.

