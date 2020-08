Russia, Pompeo: Usa con Ue per indagine completa su caso Navalny

di lcl

Milano, 25 ago. (LaPresse) - "Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per le conclusioni preliminari riportate da esperti medici tedeschi secondo cui l'attivista dell'opposizione russa Alexei Navalny sarebbe stato avvelenato. Se i rapporti si dimostrano accurati, gli Stati Uniti appoggiano la richiesta dell'Ue di un'indagine completa e sono pronti a fornire assistenza in questo sforzo". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata