Russia, ospedale Omsk: Nessuna traccia di veleno in corpo Navalny

di lcl

Mosca (Russia), 21 ago. (LaPresse/AP) - I medici che hanno in cura Alexei Navalny hanno affermato di non aver trovato alcuna prova che l'oppositore russo sia stato avvelenato. Il vice primario dell'ospedale di Omsk Anatoly Kalinichenko ha riferito che ad oggi non sono state trovate tracce di veleno nel corpo di Navalny. "Non crediamo che il paziente sia stato avvelenato", ha detto Kalinichenko ai giornalisti venerdì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata