Russia, Navalny trasferito in Germania: "Primo passo per salvargli la vita"

Partito stamattina alle 8 locali (le 4 in Italia) l'aereo per Berlino con a bordo l'oppositore russo

È partito alle 8 di mattina (le quattro in Italia) dall'aeroporto di Omsk, in Russia, l'aereo diretto a Berlino con a bordo l'oppositore russo Alexei Navalny in coma da giovedì dopo il malore per il presunto avvelenamento subito mentre era in viaggio verso Mosca. Il trasferimento, avvenuto sotto responsabilità della moglie Yulia, è stato deciso dai medici russi che hanno dato l'ok dopo che le condizioni di Navalny si sono stabilizzate. Il Cremlino continua a negare l’avvelenamento e avanza l’ipotesi di un disturbo metabolico.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

A darne l'annuncio la portavoce Kira Yarmish su Twitter. "Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato. La lotta per la vita e la salute di Alexeyj è appena iniziata e c'è ancora molto da fare, ma ora almeno il primo passo è stato fatto".

