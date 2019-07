Russia, Navalny ricoverato dopo reazione allergica in carcere

di scp

Milano, 28 lug. (LaPresse) - "Questa mattina alle 9.30, Alexei Navalny è stato ricoverato in ospedale con una diagnosi di 'reazione allergica acuta': grave gonfiore del viso e arrossamento della pelle. La fonte della reazione allergica non è stata determinata. Per tutta la vita, Alexei non aveva mai avuto reazioni allergiche". Lo scrive su Twitter Kira Yarmysh, portavoce dell'oppositore del Cremlino. Navalny, che è stato condannato a 30 giorni di prigione per reati legati alle regole sulle proteste è ricoverato sotto la custodia degli agenti, spiega la portavoce, e gli viene fornita l'assistenza medica necessaria.

