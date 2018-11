Russia, addio a Igor Korobov: il capo dell'intelligence militare Gru è morto a 62 anni

È morto a 62 anni Igor Korobov, capo dell'agenzia di intelligence russa Gru. Ad annunciare il decesso "dopo una lunga e grave malattia" è il ministero della Difesa di Mosca, Sergej Šojgu. Korobov era dal 2016 a capo dell'intelligence dopo la morte, sempre per malattia, del suo predecessore 58enne Igor Segun. Il suo successore non è ancora stato annunciato, anche se il favorito potrebbe essere Sergey Gizunov, uno degli uomini del Gru più vicini a Putin.

Fondato nel 1918, il Gru era stato accusato nel 2016 di aver hackerato i server del Partito democratico statunitense durante la campagna presidenziale (tanto da essere incluso dagli Usa nella lista dei russi sanzionati per i loro “tentativi di minare la democrazia” americana), di essere coinvolto in cyberattacchi in tutto il mondo e di aver orchestrato l’avvelenamento dello scorso marzo di Serghej Skripal e della figlia Julija a Salisbury, nel Regno Unito.

Lo scorso febbraio la malattia non aveva impedito a Korobov di volare a Washington (Usa) insieme ai direttori delle altre due agenzie di spionaggio russe, Fsb (ex Kgb) e Svr, per discutere di guerra al terrorismo con l’intelligence statunitense. Secondo il Dossier Center, l'ormai ex capo dell'intelligence ha iniziato a star male dopo una dura reprimenda nei suoi confronti da parte di Vladimir Putin, allo scoppio del caso Skripal.

