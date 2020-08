Russia, Merkel chiede inchiesta su Navalny: Punire responsabili

di lcl

Berlino (Germania), 24 ago. (LaPresse/AP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha chiesto alle autorità russe di condurre un'indagine completa sull'avvelenamento del dissidente Alexei Navalny e di assicurare i responsabili alla giustizia. "In considerazione del ruolo di primo piano del signor Navalny nell'opposizione politica in Russia, le autorità sono ora chiamate urgentemente a indagare su questo crimine in dettaglio e in piena trasparenza", ha detto Merkel, "i responsabili devono essere identificati e perseguiti".

