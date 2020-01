Russia, incendio in villaggio Siberia: 11 vittime

di mrc/mad

Milano, 21 gen. (LaPresse) - Undici persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incendio in un villaggio nella regione di Tomsk in Siberia, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass.

"Quattordici persone vivevano lì, due di loro si sono salvate e altre undici sono morte, mentre un'altra risulta dispersa", ha detto una fonte all'agenzia. Il fuoco è stato completamente spento.

Dieci delle vittime erano cittadini dell'Uzbekistan, che lavoravano per un'azienda di legname. La causa dell'incendio sarebbe il malfunzionamento di alcuni apparecchi elettrici usati per il riscaldamento.

