Russia, il premier Medvedev si è dimesso

Il presidente Putin ha chiesto al governo dimissionario di continuare a lavorare finché non sarà formato il nuovo esecutivo

Il premier russo, Dmitry Medvedev, ha presentato le dimissioni al presidente Vladimir Putin. E con lui tutto il governo. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe, Putin nominerà Medvedev come vice nel Consiglio di sicurezza presidenziale. Putin ha ringraziato Medvedev per il suo lavoro e ha chiesto al governo dimissionario di continuare a lavorare finché non sarà formato il nuovo esecutivo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata