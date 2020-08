Russia, grave l'oppositore Navalny: "E' stato avvelenato"

Secondo la sua portavoce il sospetto è che sia stato messo qualcosa nel tè del 44enne, ora è ricoverato in terapia intensiva: "E' in coma"

L'attivista e leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è ricoverato in ospedale per un sospetto avvelenamento. Lo ha spiegato la sua portavoce. Il 44enne ha iniziato a sentirsi male durante un volo di ritorno a Mosca dalla città siberiana di Toms ed è stato effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk. Lo riporta la Bbc."Sospettiamo che Alexei sia stato avvelenato da qualcosa mescolato nel suo tè. È stata l'unica cosa che ha bevuto dalla mattina. I medici dicono che l'agente tossico è stato assorbito più velocemente attraverso il liquido caldo. In questo momento Alexei è incosciente", ha scritto sui social la compagna Kira Yarmysh. Navlany si trova ora in terapia intensiva. L'uomo, storico attivista anti-corruzione, ha descritto più volte la Russia Unita di Putin come "il partito dei truffatori e dei ladri". Nel 2011 è stato arrestato e incarcerato per 15 giorni in seguito alle proteste per brogli elettorali da parte del partito Russia Unita di Putin alle elezioni parlamentari.

Alexei Navalny "è attaccato a un ventilatore. È in coma e in gravi condizioni. Non ci sono ancora i risultati del test". Così su Twitter la portavoce dell'attivista russo, Kira Yarmish."La reazione evasiva dei medici conferma solo che si tratta di avvelenamento. Solo due ore fa, erano pronti a condividere qualsiasi informazione, e ora stanno chiaramente prendendo tempo e non dicono quello che sanno", ha aggiunto. Navalny, 44enne oppositore politico di Vladimir Putin, si è sentito male durante un volo dalla Siberia a Mosca.

