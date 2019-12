Russia, Germania: Espulsione nostri due diplomatici ingiustificata

di scp

Berlino (Germania), 12 dic. (LaPresse/AFP) - La decisione della Russia di espellere due diplomatici tedeschi "invia un segnale sbagliato ed è ingiustificata". Lo ha detto una portavoce del ministero degli Esteri tedesco, avvertendo che Berlino potrebbe intraprendere "ulteriori azioni". Mosca aveva annunciato contromisure dopo che la Germania la scorsa settimana ha espulso due diplomatici russi per l'uccisione di un ex comandante ribelle ceceno in un parco di Berlino.

