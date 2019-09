Russia, Cremlino: Onu risponda duramente su visti negati a nostra delegazione

di mrc/scp

Milano, 24 set. (LaPresse) - Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha richiesto una "risposta dura" da parte di Mosca e delle Nazioni Unite sulla vicenda dei visti negati a 10 membri della delegazione russa che dovevano partecipare alla sessione dell'Assembla generale delle Nazioni Unite a New York. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass aggiungendo che Peskov ha definito la situazione "inaccettabile". "La situazione è allarmante e certamente inammissibile, e questi passaggi sono gravissimi. Washington sta violando i suoi impegni internazionali perché questa non è una visita bilaterale, si tratta della visita della delegazione della Russia all'Assemblea generale delle Nazioni unite", ha aggiunto Peskov. Gli Stati Uniti hanno violato le regole e "questo richiede certamente una risposta piuttosto dura da parte di Mosca e, come crediamo, una non meno dura dalle Nazioni unite, perché la situazione riguarda direttamente le Nazioni unite e il suo quartier generale", ha rimarcato.

